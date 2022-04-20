Ильхам Алиев: Отношения с Кыргызской Республикой достигают уровня стратегического партнерства

«Сегодня очень знаменательный день в наших двусторонних отношениях – президент Кыргызстана в Азербайджане с официальным визитом. Мы очень рады приветствовать Вас и обсудить перспективы развития наших отношений.

«Сегодня очень знаменательный день в наших двусторонних отношениях – президент Кыргызстана в Азербайджане с официальным визитом. Мы очень рады приветствовать Вас и обсудить перспективы развития наших отношений.

Мы с господином президентом обменялись мнениями по двусторонней повестке, региональным вопросам, и, в связи с этим визитом, полны решимости достичь максимального результата. Сегодня будет подписано много документов. Мы уже говорили об этом. Наши отношения достигают уровня стратегического партнерства».

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 20 апреля на встрече в расширенном составе с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.