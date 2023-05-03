Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Турцией - важный фактор регионального развития

"Последние 20 лет, когда президент Эрдоган возглавлял Турцию, наши отношения превратились благодаря нашим с ним совместным усилиям в отношения не только между братьями, но и между союзниками, и мы демонстрировали это много раз. Поэтому, конечно же, это яв

"Последние 20 лет, когда президент Эрдоган возглавлял Турцию, наши отношения превратились благодаря нашим с ним совместным усилиям в отношения не только между братьями, но и между союзниками, и мы демонстрировали это много раз. Поэтому, конечно же, это является важным фактором регионального развития".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 3 мая на проходящей в Шуше четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.