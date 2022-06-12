Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Россией будут неуклонно укрепляться и расширяться

"Многовековые узы дружбы и добрососедства, связывающие наши народы, являются надежной основой поступательного развития азербайджано-российского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. Вызывает особое удовлетворение взаимодействие наши

"Многовековые узы дружбы и добрососедства, связывающие наши народы, являются надежной основой поступательного развития азербайджано-российского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. Вызывает особое удовлетворение взаимодействие наших стран по широкому спектру вопросов двусторонней повестки".

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева президенту Владимиру Путину, по случаю национального праздника Российской Федерации - Дня России.

"В феврале текущего года закрепило высокий уровень наших межгосударственных связей, сложившихся в течение последних тридцати лет. Уверен, что совместными усилиями отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией будут и далее, неуклонно укрепляться и расширяться на благо наших народов и стран", - отметил Ильхам Алиев