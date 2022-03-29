Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Египтом развивались в конструктивном ключе

Нынешний уровень дружбы и сотрудничества, межгосударственных отношений, объединяющих наши страны и народы, вызывает удовлетворение, и эти отношения очень важны для нас.

Нынешний уровень дружбы и сотрудничества, межгосударственных отношений, объединяющих наши страны и народы, вызывает удовлетворение, и эти отношения очень важны для нас.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева президенту Арабской Республики Египет Абдулфаттаху ас-Сиси по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами.

В письме главы государства говорится, что за прошедшие годы отношения между Азербайджаном и Египтом развивались в конструктивном ключе в двустороннем и многостороннем порядке: "В этом смысле я хотел бы особо отметить наше основанное на взаимном доверии и поддержке сотрудничество в рамках Движения неприсоединения. Верю, что совместными усилиями наше взаимовыгодное сотрудничество и впредь будет укрепляться и расширяться в интересах наших дружественных стран и народов”.