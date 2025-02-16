Ильхам Алиев: Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Литвой имеют добрые традиции

Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Литвой, которые в этом году отметят 30-летие установления дипломатических отношений, имеют добрые традиции.

Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Литвой, которые в этом году отметят 30-летие установления дипломатических отношений, имеют добрые традиции.

Как сообщает Report, эти слова содержатся в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Литвы Гитанасу Науседе по случаю национального праздника этой страны.

"Уверен, что мы продолжим прилагать совместные усилия для укрепления межгосударственных отношений и расширению нашего сотрудничества в соответствии с интересами наших народов", - отметил президент.