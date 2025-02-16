О нас

Ильхам Алиев: Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Литвой имеют добрые традиции

Ильхам Алиев: Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Литвой имеют добрые традиции Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Литвой, которые в этом году отметят 30-летие установления дипломатических отношений, имеют добрые традиции.
Внешняя политика
16 февраля 2025 г. 11:25
Ильхам Алиев: Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Литвой имеют добрые традиции

Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Литвой, которые в этом году отметят 30-летие установления дипломатических отношений, имеют добрые традиции.

Как сообщает Report, эти слова содержатся в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Литвы Гитанасу Науседе по случаю национального праздника этой страны.

"Уверен, что мы продолжим прилагать совместные усилия для укрепления межгосударственных отношений и расширению нашего сотрудничества в соответствии с интересами наших народов", - отметил президент.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycan ilə Litva arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələri xoş ənənələrə malikdir

Самое важное

Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило работу в своем здании
Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило работу в своем здании
10 февраля 2025 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi