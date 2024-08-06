Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и России являются примером для некоторых соседних стран

12:45

Отношения Азербайджана и России являются примером для некоторых соседних стран.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу.

В ходе встречи глава государства с удовлетворением отметил успешную реализацию решений, принятых политическими руководствами двух стран, а именно положений Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Заявив, что отношения Азербайджана и России являются примером для некоторых соседних государств, президент Ильхам Алиев оценил это как важный фактор безопасности на Южном Кавказе и в более широком регионе.