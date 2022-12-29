Ильхам Алиев: Открытие посольства внесет вклад в развитие азербайджано-израильских отношений

Открытие посольства внесет вклад в развитие азербайджано-израильских отношений.

Открытие посольства внесет вклад в развитие азербайджано-израильских отношений.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министру Государства Израиль Биньямину Нетаньяху.

По словам главы государства, в ноябре нынешнего года было принято решение об учреждении посольства Азербайджана в Израиле.

"Убежден, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на углубление связей между двумя странами, дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества в интересах наших дружественных народов", - говорится в письме.