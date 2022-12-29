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Ильхам Алиев: Открытие посольства внесет вклад в развитие азербайджано-израильских отношений

Ильхам Алиев: Открытие посольства внесет вклад в развитие азербайджано-израильских отношений Открытие посольства внесет вклад в развитие азербайджано-израильских отношений.
Внешняя политика
29 декабря 2022 г. 20:42
Ильхам Алиев: Открытие посольства внесет вклад в развитие азербайджано-израильских отношений

Открытие посольства внесет вклад в развитие азербайджано-израильских отношений.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министру Государства Израиль Биньямину Нетаньяху.

По словам главы государства, в ноябре нынешнего года было принято решение об учреждении посольства Азербайджана в Израиле.

"Убежден, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на углубление связей между двумя странами, дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества в интересах наших дружественных народов", - говорится в письме.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: ‘Opening of our Embassy will contribute to the further development of Azerbaijan-Israel relations’
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Səfirliyimizin açılması Azərbaycan-İsrail münasibətlərinin inkişafına töhfə verəcək"

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