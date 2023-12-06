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Ильхам Алиев: Остается открытым вопрос о том, как мины попали на территорию Карабаха после войны

Ильхам Алиев: Остается открытым вопрос о том, как мины попали на территорию Карабаха после войны После войны они (армяне - прим. ред.) установили сотни тысяч мин прямо на линии соприкосновения, то есть на территории, находящейся между силами армянских сепаратистов и Вооруженными cилами Азербайджана. Эти мины были произведены в Армении в 2021 году. Мы
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 17:12
Ильхам Алиев: Остается открытым вопрос о том, как мины попали на территорию Карабаха после войны

После войны они (армяне - прим. ред.) установили сотни тысяч мин прямо на линии соприкосновения, то есть на территории, находящейся между силами армянских сепаратистов и Вооруженными cилами Азербайджана. Эти мины были произведены в Армении в 2021 году. Мы пригласили российских миротворцев и членов мониторинговой миссии Турции, показали им эти мины. Это свидетельствует о том, что армянский террор продолжается.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

Глава государства подчеркнул, что вопрос о том, как были переброшены мины в Карабах после Второй Карабахской войны, остается открытым. "Мы предполагаем, что мин там около миллиона. Они предоставили нам карты приблизительно с 400 тысячами мин, но точность этих карт не полная", - отметил президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Müharibədən sonra Qarabağa minaların necə daşınması ilə bağlı sual açıq qalır"

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