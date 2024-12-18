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Ильхам Алиев: Оружие, поставляемое правительством Макрона Армении, представляет практическую угрозу для Азербайджана

Ильхам Алиев: Оружие, поставляемое правительством Макрона Армении, представляет практическую угрозу для Азербайджана Оружие, которое правительство Макрона поставляет Армении, это наступательное вооружение, смертоносное, которое представляет практическую угрозу для Азербайджана.
Внешняя политика
18 декабря 2024 г. 11:40
Ильхам Алиев: Оружие, поставляемое правительством Макрона Армении, представляет практическую угрозу для Азербайджана

Оружие, которое правительство Макрона поставляет Армении, это наступательное вооружение, смертоносное, которое представляет практическую угрозу для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"С учетом того, что протяженность нашей границы с Арменией более тысячи километров, многие населенные пункты находятся вблизи границы и в большую часть этих населенных пунктов возвращаются бывшие беженцы, мы, конечно же, не можем быть просто сторонними наблюдателями этого процесса. И неоднократно мы доводили до Армении и ее покровителей в Госдепартаменте США, что это должно быть прекращено. Но, к сожалению, мы не были услышаны, процесс вооружения Армении идет семимильными шагами", - добавил президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Makron hökumətinin Ermənistana tədarük etdiyi silahlar Azərbaycan üçün praktiki təhlükə yaradır

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