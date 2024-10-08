О нас

Ильхам Алиев: Опыт Беларуси будет очень полезен для Азербайджана в деле подготовки и проведения III Игр СНГ

Ильхам Алиев: Опыт Беларуси будет очень полезен для Азербайджана в деле подготовки и проведения III Игр СНГ Опыт Беларуси будет очень полезен для Азербайджана в деле подготовки и проведения III Игр СНГ.
Внешняя политика
8 октября 2024 г. 18:02
Ильхам Алиев: Опыт Беларуси будет очень полезен для Азербайджана в деле подготовки и проведения III Игр СНГ

Опыт Беларуси будет очень полезен для Азербайджана в деле подготовки и проведения III Игр СНГ.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

"В следующем году в Азербайджане будут проведены III Игры СНГ. Спортивной столицей станет город Гянджа. Соревнования также пройдут более чем в 10 городах Азербайджана. Хотел бы, пользуясь случаем, поздравить Беларусь с успешным проведением II Игр СНГ. Опыт наших белорусских друзей и братьев будет очень полезен для нас в деле подготовки и проведения этого важного спортивного события", - сказал глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ilham Aliyev: Experience of Belarus will be very useful for Azerbaijan in preparations for hosting 3rd CIS Games
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Belarusun təcrübəsi III MDB Oyunlarının keçirilməsində bizim üçün çox faydalı olacaq

Самое важное

В Москве состоялся неформальный обед глав государств и правительств СНГ
В Москве состоялся неформальный обед глав государств и правительств СНГ
8 октября 2024 г. 00:05
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi