Ильхам Алиев: Опыт Беларуси будет очень полезен для Азербайджана в деле подготовки и проведения III Игр СНГ

Опыт Беларуси будет очень полезен для Азербайджана в деле подготовки и проведения III Игр СНГ.

Опыт Беларуси будет очень полезен для Азербайджана в деле подготовки и проведения III Игр СНГ.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

"В следующем году в Азербайджане будут проведены III Игры СНГ. Спортивной столицей станет город Гянджа. Соревнования также пройдут более чем в 10 городах Азербайджана. Хотел бы, пользуясь случаем, поздравить Беларусь с успешным проведением II Игр СНГ. Опыт наших белорусских друзей и братьев будет очень полезен для нас в деле подготовки и проведения этого важного спортивного события", - сказал глава государства.