Ильхам Алиев: Около 20 стран НАТО импортируют нефть из Азербайджана

Около 20 стран НАТО импортируют нефть из Азербайджана.

Около 20 стран НАТО импортируют нефть из Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время заседания Североатлантического совета НАТО.

Кроме того, было подчеркнуто, что 4 страны Альянса, в том числе Турция, импортируют из Азербайджана газ, и имеются возможности для расширения этой географии в будущем.

Отмечалось, что Азербайджан является надежным партнером в области энергоснабжения и вносит вклад в энергетическую безопасность Европы из альтернативного источника и по альтернативному маршруту.

Президент Ильхам Алиев подробно рассказал о таких вопросах, как роль Азербайджана в регионе, в частности, новой геополитической ситуации, сложившейся в регионе после окончания Отечественной войны, готовности нашей страны начать переговоры по мирному соглашению с Арменией, а также готовности к процессу делимитации и демаркации границ.