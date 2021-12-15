Ильхам Алиев: Около 20 стран НАТО импортируют нефть из Азербайджана

Около 20 стран НАТО импортируют нефть из Азербайджана.
Кроме того, было подчеркнуто, что 4 страны Альянса, в том числе Турция, импортируют из Азербайджана газ, и имеются возможности для расширения этой географии в будущем.
Отмечалось, что Азербайджан является надежным партнером в области энергоснабжения и вносит вклад в энергетическую безопасность Европы из альтернативного источника и по альтернативному маршруту.
Президент Ильхам Алиев подробно рассказал о таких вопросах, как роль Азербайджана в регионе, в частности, новой геополитической ситуации, сложившейся в регионе после окончания Отечественной войны, готовности нашей страны начать переговоры по мирному соглашению с Арменией, а также готовности к процессу делимитации и демаркации границ.