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Ильхам Алиев: Очень рад вновь посетить братский, дружеский Таджикистан

Ильхам Алиев: Очень рад вновь посетить братский, дружеский Таджикистан Очень рад вновь посетить братский, дружеский Таджикистан.
Внешняя политика
5 апреля 2023 г. 15:38
Ильхам Алиев: Очень рад вновь посетить братский, дружеский Таджикистан

Очень рад вновь посетить братский, дружеский Таджикистан.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 5 апреля в Душанбе на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Как Вы отметили, отношения между нашими странами имеют хорошую историю и, уверен, очень хорошее будущее. Мы сотрудничаем по многим направлениям и на международных площадках, в рамках международных структур, и, конечно, в двустороннем формате. Есть очень хорошие перспективы для углубления сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, в сфере промышленной кооперации, в транспортной сфере. Конечно, мы это подробно обсудим. Также члены делегаций активно будут между собой проводить дискуссии. Уверен, что результаты визита будут успешными. Мы определим дальнейшую программу наших совместных действий", - заявил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Qardaş, dost Tacikistana yenidən gəlməyimə çox şadam"

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