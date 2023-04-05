Ильхам Алиев: Очень рад вновь посетить братский, дружеский Таджикистан

Очень рад вновь посетить братский, дружеский Таджикистан.

Очень рад вновь посетить братский, дружеский Таджикистан.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 5 апреля в Душанбе на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Как Вы отметили, отношения между нашими странами имеют хорошую историю и, уверен, очень хорошее будущее. Мы сотрудничаем по многим направлениям и на международных площадках, в рамках международных структур, и, конечно, в двустороннем формате. Есть очень хорошие перспективы для углубления сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, в сфере промышленной кооперации, в транспортной сфере. Конечно, мы это подробно обсудим. Также члены делегаций активно будут между собой проводить дискуссии. Уверен, что результаты визита будут успешными. Мы определим дальнейшую программу наших совместных действий", - заявил глава государства.