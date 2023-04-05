Ильхам Алиев: Очень рад вновь посетить братский, дружеский Таджикистан

Очень рад вновь посетить братский, дружеский Таджикистан.
Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 5 апреля в Душанбе на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
"Как Вы отметили, отношения между нашими странами имеют хорошую историю и, уверен, очень хорошее будущее. Мы сотрудничаем по многим направлениям и на международных площадках, в рамках международных структур, и, конечно, в двустороннем формате. Есть очень хорошие перспективы для углубления сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, в сфере промышленной кооперации, в транспортной сфере. Конечно, мы это подробно обсудим. Также члены делегаций активно будут между собой проводить дискуссии. Уверен, что результаты визита будут успешными. Мы определим дальнейшую программу наших совместных действий", - заявил глава государства.