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Ильхам Алиев: Общественность Азербайджана и Узбекистана увидит результат сегодняшних переговоров в практической реализации проектов в обеих странах

Ильхам Алиев: Общественность Азербайджана и Узбекистана увидит результат сегодняшних переговоров в практической реализации проектов в обеих странах Общественность Азербайджана и Узбекистана увидит результат сегодняшних переговоров в практической реализации проектов как в Азербайджане, так и в Узбекистане.
Внешняя политика
22 августа 2023 г. 21:24
Ильхам Алиев: Общественность Азербайджана и Узбекистана увидит результат сегодняшних переговоров в практической реализации проектов в обеих странах

Общественность Азербайджана и Узбекистана увидит результат сегодняшних переговоров в практической реализации проектов как в Азербайджане, так и в Узбекистане.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Глава государства выразил уверенность в том, что созданный недавно совместный инвестиционный фонд с уставным фондом в 500 миллионов долларов очень быстро освоит эту сумму и надо будет его увеличить.

"Все это говорит опять же о том, что мы идем правильным путем, все, что президенты наметили, выполняется, и, как мы договорились с Шавкатом Миромоновичем несколько лет назад, мы в регулярном режиме контролируем исполнение всех данных поручений. Это один из залогов успеха", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan və Özbəkistan ictimaiyyəti bugünkü danışıqların nəticəsini hər iki ölkədə layihələrin praktiki olaraq reallaşmasında görəcək"

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