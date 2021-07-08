Ильхам Алиев обратился к участникам XXIV Евразийского экономического саммита

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам XXIV Евразийского экономического саммита.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам XXIV Евразийского экономического саммита.

Как сообщает Report, в тексте обращения говорится:

"Уважаемые участники саммита!

Сердечно приветствую вас и поздравляю с началом работы очередного Евразийского экономического саммита, организованного Фондом стратегических и социальных исследований "Группа Мармара".

Евразийский экономический саммит на протяжении многих лет успешно продвигает мир и диалог, постоянно вносит ценный вклад в развитие сотрудничества в Евразийском регионе в качестве платформы для обсуждения новых вызовов в эпоху глобализации. Нынешний саммит проходит под девизом "İnsanlık daha iyisini hak ediyor" ("Человечество заслуживает лучшего"), что имеет большое символическое значение. Сегодня каждый из нас несет ответственность за благополучие человечества, за то, чтобы человеческий фактор находился в центре всех интересов и политики в глобальном масштабе, люди жили в мире, которого они заслуживают. Наряду с пандемией наш мир в настоящее время сталкивается с вызовами, связанными с изменением климата, рядом рисков, создающих угрозу глобальной безопасности. Все эти проблемы глобальны, и их решение возможно только путем глобального сотрудничества. Совместная работа над проблемами, угрожающими человечеству, обеспечение справедливости, региональное сотрудничество, устранение неравенства также являются ключевыми условиями нового геополитического порядка.

В настоящее время Азербайджан, в корне меняя геополитическую и геоэкономическую реальность на Южном Кавказе, проводит стратегический курс, направленный на сотрудничество, мир, создание устойчивой системы безопасности в региональном и глобальном масштабе. Братская Турция всегда оказывала нам высокую поддержку в этом процессе, который положил конец преступлениям против человечности, оккупации и открыл путь большому развитию в регионе. Наша победа в Отечественной войне и текущие процессы - это достижения азербайджано-турецкого братства, несокрушимого единства. Самое же главное - это победа справедливости и развития, которые стали ценностью для обеих стран. А самым большим торжеством новой геополитической реальности является Шушинская декларация. Этот исторический документ официально закрепил братские, дружеские, партнерские отношения между Азербайджаном и Турцией в союзническом статусе. Этот документ, являющийся высокой гарантией безопасности и мира, имеет стратегическое значение для Евразии в целом, включая Южный Кавказ. Азербайджан и Турция уверенно шагают вместе во имя построения выгодного для всех, благополучного и достойного будущего, позволяющего эффективно использовать ресурсы, коммуникационный и логистический потенциал региона. Глобальная роль наших стран в обеспечении энергетической безопасности останется прочной основой для устойчивого сотрудничества в Евразии и благополучия народов.

Верю, что обсуждения, которые вы проведете на этом саммите, будут полезны для определения новых перспектив сотрудничества на благо человечества.

Желаю успехов работе саммита".