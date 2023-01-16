Ильхам Алиев: ОАЭ превратились в одну из самых стабильных и развитых стран мира

Я хотел бы выразить свою благодарность Президенту Объединенных Арабских Эмиратов за приглашение принять участие в этом важном собрании. Для меня большая честь выступать перед этой аудиторией. Вчера мы провели прекрасную встречу с господином Президентом и

Я хотел бы выразить свою благодарность Президенту Объединенных Арабских Эмиратов за приглашение принять участие в этом важном собрании. Для меня большая честь выступать перед этой аудиторией. Вчера мы провели прекрасную встречу с господином Президентом и еще раз подтвердили стратегическую важность отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном во многих областях.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время выступления на официальном открытии Недели устойчивого развития Абу-Даби, проведенном в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Поздравив президента и народ Объединенных Арабских Эмиратов с огромными успехами в своем стремительном развитии, глава государства сказал: "Объединенные Арабские Эмираты превратились в одну из самых стабильных, развитых и успешных стран мира. Мы, ваши братья в Азербайджане, очень гордимся тем, что вы делаете".