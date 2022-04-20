Ильхам Алиев: Существующий уровень товарооборота с Кыргызстаном не может нас устраивать

Что касается торгово-экономической сферы, то сегодня этому вопросу уделено особое внимание. Мы обменялись мнениями с президентом о том, что нынешний уровень товарооборота нас не удовлетворяет. На мой взгляд, поручения, данные членам делегаций, позволят в

"Что касается торгово-экономической сферы, сегодня этому вопросу было уделено особое внимание. Потому что мы, конечно, обменялись с Президентом мнениями, что существующий уровень товарооборота не может нас устраивать, и думаю, что те поручения, которые были даны членам делегации, позволят за короткое время нарастить объем взаимной торговли".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках совместного с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым заявления для прессы.

"Сегодня подробно обсуждались вопросы, связанные с транспортной инфраструктурой, и как объединить наши усилия в более эффективном функционировании транспортного коридора Восток-Запад. В Азербайджане создана современная транспортная инфраструктура, позволяющая отправлять грузы по всем направлениям - и на север, и на юг, и на запад. Конечно же, эти возможности, возможности нашей портовой инфраструктуры находятся в распоряжении наших киргизских братьев.

Сегодня также мы подробно говорили об инвестиционных возможностях Кыргызстана. Мы знаем, что Президент Кыргызстана очень активно занимается вопросами энергетической инфраструктуры. Думаю, что азербайджанским компаниям был бы интересен этот сектор экономики Кыргызстана. У наших компаний есть определенный опыт создания современных энергетических предприятий, электростанций, в том числе гидроэлектростанций. И здесь объединение усилий и инвестиционный потенциал Азербайджана, думаю, были бы очень востребованы", - заявил глава государства.