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Ильхам Алиев: Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Грузией вызывает удовлетворение

Ильхам Алиев: Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Грузией вызывает удовлетворение "Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Грузией, которые исходят из воли наших народов, веками живущих в условиях дружбы, добрососедства и гармонии, вызывает удовлетворение".
Внешняя политика
26 мая 2023 г. 13:03
Ильхам Алиев: Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Грузией вызывает удовлетворение

"Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Грузией, которые исходят из воли наших народов, веками живущих в условиях дружбы, добрососедства и гармонии, вызывает удовлетворение".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

"Взаимная поддержка и доверие, тесное сотрудничество, совместные крупномасштабные региональные проекты являются основными факторами, обусловливающими наше стратегическое партнерство и союзничество.

Сегодня есть хорошие возможности для развития и обогащения новым содержанием нашего взаимовыгодного сотрудничества, которое послужит благополучию наших стран и процветанию нашего региона, повышению нашего партнерства на более высокий уровень", - отмечается в поздравлении.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: ‘It is gratifying to see today’s level of relations between Azerbaijan and Georgia’
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan və Gürcüstan arasındakı münasibətlərin bugünkü səviyyəsi məmnunluq doğurur"

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