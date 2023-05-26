Ильхам Алиев: Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Грузией вызывает удовлетворение

"Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Грузией, которые исходят из воли наших народов, веками живущих в условиях дружбы, добрососедства и гармонии, вызывает удовлетворение".

"Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Грузией, которые исходят из воли наших народов, веками живущих в условиях дружбы, добрососедства и гармонии, вызывает удовлетворение".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

"Взаимная поддержка и доверие, тесное сотрудничество, совместные крупномасштабные региональные проекты являются основными факторами, обусловливающими наше стратегическое партнерство и союзничество.

Сегодня есть хорошие возможности для развития и обогащения новым содержанием нашего взаимовыгодного сотрудничества, которое послужит благополучию наших стран и процветанию нашего региона, повышению нашего партнерства на более высокий уровень", - отмечается в поздравлении.