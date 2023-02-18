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Ильхам Алиев: Новая геополитическая ситуация создала Азербайджану некоторые преимущества в отношении проектов коммуникации

Ильхам Алиев: Новая геополитическая ситуация создала Азербайджану некоторые преимущества в отношении проектов коммуникации Новая геополитическая ситуация создала Азербайджану некоторые преимущества в отношении проектов коммуникации.
Внешняя политика
18 февраля 2023 г. 20:28
Ильхам Алиев: Новая геополитическая ситуация создала Азербайджану некоторые преимущества в отношении проектов коммуникации

Новая геополитическая ситуация создала Азербайджану некоторые преимущества в отношении проектов коммуникации.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе".

"В то же время были некоторые преимущества, особенно в отношении проектов коммуникации. Азербайджан в течение многих лет инвестировал в создание современного транспорта, логистики и инфраструктуры. И теперь перенаправление грузоперевозок из Центральной Азии через Азербайджан в Европу создает дополнительные возможности", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: “Yeni geosiyasi vəziyyət kommunikasiya layihələri baxımından Azərbaycan üçün müəyyən üstünlüklər yaradıb”

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