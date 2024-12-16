Ильхам Алиев: Новая церковь станет хорошим символом связей Азербайджана и Святого Престола

Новая церковь станет хорошим символом связей Азербайджана и Святого Престола.

Новая церковь станет хорошим символом связей Азербайджана и Святого Престола.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема секретаря Святого Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер.

Отметив традиции мультикультурализма в Азербайджане, глава государства подчеркнул, что в стране представители разных народов и конфессий всегда жили в мире, спокойствии и гармонии.

Президент с удовлетворением подчеркнул, что в Азербайджане всегда обеспечивались мультикультурализм и многонациональность, и это является единством государственной политики и традиционного образа жизни народа. Глава государства сказал, что проживание представителей разных национальностей и религий в стране в условиях мира, дружбы и доброжелательности придает дополнительные силы Азербайджану, служит обеспечению стабильности и гармонии в обществе.

Подчеркнув, что Азербайджан и на международном уровне вносит большой вклад в процесс диалога между религиями и культурами и в сотрудничество в этой сфере, Ильхам Алиев с удовлетворением отметил, что в стране регулярно проводятся международные мероприятия, посвященные межкультурному и межконфессиональному диалогу.