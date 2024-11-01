Ильхам Алиев: Несмотря на невиданное насилие, преступления против человечности алжирский народ не терял решимости

День 1 ноября 1954 года навсегда вписан в историю братского алжирского народа как страница героизма, стал символом борьбы за независимость и свободу, несокрушимой воли.

День 1 ноября 1954 года навсегда вписан в историю братского алжирского народа как страница героизма, стал символом борьбы за независимость и свободу, несокрушимой воли.

По информации Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну по случаю национального праздника Алжирской Народной Демократической Республики – 70-й годовщины Дня Революции.

"Несмотря на продолжавшиеся более столетия беспощадную колониальную политику, невиданное насилие, преступления против человечности и военные преступления, Ваш народ никогда не терял решимости стать независимым и благодаря большой самоотверженности и смелости, ценой жизней и крови миллионов шехидов, пожертвовавших собой во имя Родины, добился свободы", - подчеркивается в поздравлении.