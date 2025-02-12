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Ильхам Алиев: Четыре года, которые мы считаем потерянными в американо-азербайджанских отношениях, станут историей

Ильхам Алиев: Четыре года, которые мы считаем потерянными в американо-азербайджанских отношениях, станут историей Мы помним время, когда главой США был президент Трамп, и наши отношения развивались очень успешно, в отличие от последних четырех лет, когда они полностью ухудшились из-за несправедливого и нечестного подхода администрации Байдена к Азербайджану.
Внешняя политика
12 февраля 2025 г. 10:22
Ильхам Алиев: Четыре года, которые мы считаем потерянными в американо-азербайджанских отношениях, станут историей

Мы помним время, когда главой США был президент Трамп, и наши отношения развивались очень успешно, в отличие от последних четырех лет, когда они полностью ухудшились из-за несправедливого и нечестного подхода администрации Байдена к Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе.

Подчеркнув, что предыдущий опыт работы с президентом Трампом был очень позитивным, президент отметил:

"Мы ожидаем, что эти четыре года, которые мы считаем потерянными годами в американо-азербайджанских отношениях, станут историей, и мы возобновим работу".

"Среди европейских лидеров существует большая неопределенность (из-за президента Трампа - ред.) и, я бы сказал, большая озабоченность. Причина этого очень проста. Мы все знаем, как некоторые из них относились к господину Трампу последние четыре года, когда он не был президентом. Мы уже увидели первую "дисквалификацию" - ей подвергся премьер-министр Канады", - сказал глава государства.

"Некоторые западные лидеры были очень несправедливы к президенту Трампу, и, безусловно, они обеспокоены, что теперь, возможно, пришло время для них нести ответственность за это", - отметил глава государства, подчеркнув, что не видит других серьезных причин для беспокойства по поводу изменений в США.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan-US relationship developed very successfully when Trump was in office
Версия на азербайджанском языке Prezident: Trampın ABŞ-a rəhbərlik etdiyi zaman əlaqələrimiz çox uğurlu inkişaf edib

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