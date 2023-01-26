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Ильхам Алиев: Необоснованные претензии Армении являются абсолютно лживыми и абсурдными

Ильхам Алиев: Необоснованные претензии Армении являются абсолютно лживыми и абсурдными Выдвигаемые в последнее время Арменией необоснованные претензии о якобы закрытии дороги Лачын-Ханкенди на территории Азербайджана являются абсолютно лживыми и абсурдными.
Внешняя политика
26 января 2023 г. 15:02
Ильхам Алиев: Необоснованные претензии Армении являются абсолютно лживыми и абсурдными

Выдвигаемые в последнее время Арменией необоснованные претензии о якобы закрытии дороги Лачын-Ханкенди на территории Азербайджана являются абсолютно лживыми и абсурдными.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в ходе приема новоназначенного посла Франции в нашей стране Анн Буайон.

Президент Ильхам Алиев отметил, что обеспечивается перевозка по этой дороге грузов гражданского назначения и гражданских лиц по линии российских миротворцев и Международного Комитета Красного Креста. С 12 декабря по этой дороге в обоих направлениях обеспечен проезд почти 1000 транспортных средств.

Глава государства подчеркнул важность прекращения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, и обеспечения постоянного мониторинга этих месторождений нашей страной.

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Версия на английском языке Azerbaijani Presidents informs French diplomat about protest on Lachin-Khankandi road 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri fransalı diplomatı Laçın-Xankəndi yolunda keçirilən aksiya barədə məlumatlandırıb

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