Ильхам Алиев: Необоснованные претензии Армении являются абсолютно лживыми и абсурдными

Выдвигаемые в последнее время Арменией необоснованные претензии о якобы закрытии дороги Лачын-Ханкенди на территории Азербайджана являются абсолютно лживыми и абсурдными.

Выдвигаемые в последнее время Арменией необоснованные претензии о якобы закрытии дороги Лачын-Ханкенди на территории Азербайджана являются абсолютно лживыми и абсурдными.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в ходе приема новоназначенного посла Франции в нашей стране Анн Буайон.

Президент Ильхам Алиев отметил, что обеспечивается перевозка по этой дороге грузов гражданского назначения и гражданских лиц по линии российских миротворцев и Международного Комитета Красного Креста. С 12 декабря по этой дороге в обоих направлениях обеспечен проезд почти 1000 транспортных средств.

Глава государства подчеркнул важность прекращения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, и обеспечения постоянного мониторинга этих месторождений нашей страной.