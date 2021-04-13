Ильхам Алиев: Наши военнослужащие делали максимум, чтобы не страдало гражданское население

Мы освобождали территории, которые были незаконно заселены

"Азербайджанские военнослужащие в ходе войны вели себя достойно и проявили высшие человеческие качества".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Университете ADA на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: развитие и сотрудничество в постконфликтный период".

"Наши военнослужащие вели себя достойно и делали максимум, чтобы не страдало гражданское население. Тот факт, что было менее 40 жертв среди гражданского населения с армянской стороны, это ясно демонстрирует. Мы освобождали территории, которые были незаконно заселены. Но атаки наших военнослужащих были направлены только на военные объекты. И большинство их тех, кто стали жертвами с армянской стороны как гражданское население, сами принимали участие в военных операциях. Это были гражданские лица, которые были наняты и являлись частью военных операций.

Явным свидетельством демонстрации человеческой сути и нашей политики, человеческого поведения нашей армии стало то, как наши военнослужащие отнеслись к пожилым лицам, которые остались в Гадруте. Эти пожилые люди очень хорошо говорили по-азербайджански, поскольку когда-то они жили вместе с азербайджанцами. Они были доставлены в больницу, их там лечили. Потом было решено посредством Красного креста вернуть их в Армению, однако там отказались принять их. Один из пожилых лиц был так слаб, что армяне не захотели его принять. Оценили ли в Армении это поведение? Я бы сказал, что нет", - заявил президент.