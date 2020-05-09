Ильхам Алиев: Наши отношения с Россией проверены временем

Сегодня азербайджано-российские двусторонние дружеские отношения, основанные на стратегическом партнерстве, успешно развиваются по всем направлениям. Между нашими странами существует очень активный политический диалог. Мои многочисленные личные встречи с президентом Владимиром Владимировичем Путиным придают очень серьезный импульс развитию двустороннего взаимодействия и также позитивно влияют и на ситуацию в нашем регионе.

Как сообщает Report, о этом рассказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью в майском номере авторитетного российского журнала "Национальная оборона".

"Мы активно реализуем программу в рамках пяти дорожных карт, которые охватывают практически все сферы нашей деятельности - торговлю, транспорт, энергетику, гуманитарную сферу, туризм. В конце прошлого года к этим двум дорожным картам были добавлены еще две – по инновациям и по молодежной политике.

В прошлом году я по приглашению президента России Владимира Путина принял участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай". Я был одним из четырех глав государств, получивших приглашение на это мероприятие, которое каждый год приковывает к себе внимание политиков, политологов, экспертов и аналитиков во всем мире. Валдайский клуб зарекомендовал себя как одна из важнейших дискуссионных платформ для обсуждения ключевых проблем мировой повестки дня.

Наши отношения с Россией проверены временем. Обе стороны называют эти отношения отношениями стратегических партнеров. На самом деле это так. Мы и соседи, и добрые друзья. За последнее время наши отношения стали намного более эффективными и качественными.

Мы активно взаимодействуем в рамках международных организаций, традиционно поддерживая друг друга в самых важных и насущных вопросах. У нас тесное взаимодействие на площадке ООН, ОБСЕ и, естественно, СНГ.

У нас очень тесные торгово-экономические отношения. В Азербайджане действует около 700 компаний с российским капиталом. Осуществляются взаимные инвестиции, исчисляемые миллиардами долларов.

Товарооборот между нашими странами в прошлом году вырос почти на 20 % процентов и составил более 3-х млрд. долларов.

И здесь очень важно отметить, что, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, в первом квартале этого года товарооборот между нашими странами вырос на 2%, увеличился и объем экспортно-импортных операций. И что еще очень важно, продолжает функционировать транспортный коридор Север-Юг, в том числе осуществляются грузовые и транзитные перевозки в рамках этого коридора. Также заработал коридор Север-Запад из России через Азербайджан в европейском направлении.

Открытие в конце прошлого года моста над рекой Самур на границе Азербайджана и России стало событием, имеющим важное значение не только для двух стран, но и для региона в целом. Потому что он создает новые возможности для интенсификации международных грузоперевозок, расширения бизнес-связей, а также для развития транспортных коридоров Север-Юг и Север-Запад. В прошлом году объем грузоперевозок по коридору Север-Юг вырос на 60 процентов. Азербайджан завершил на своей территории всю работу, связанную с реализацией этого важного транспортного проекта, который открывает хорошие перспективы для сотрудничества в регионе и значительно сократит расстояние и сроки доставки грузов из Азии в Европу и в обратном направлении. Считаю, что востребованность коридора Север–Юг, как важной транспортной артерии в регионе, будет расти.

Активно развивается военно-техническое сотрудничество. Как было озвучено во время одной из совместных пресс-конференций Президентов России и Азербайджана, объем закупаемой Азербайджаном из России продукции военного назначения составляет 5 миллиардов долларов.

Успешно развиваются наши отношения и в гуманитарной сфере. В Азербайджане действуют уже много лет филиал МГУ, а также филиал Первого Московского государственного медицинского университета. Во всех государственных вузах Азербайджана существуют отделения на русском языке. Всего 25 тысяч студентов в нашей стране обучаются на русском языке, 130 тысяч школьников также обучаются на русском языке в 338 школах с русским обучением.

Один показатель наших отношений ярче всего говорит о духе и характере отношений не только между странами, но и между народами. В 2019 году Азербайджан посетило рекордное количество российских туристов - около 1 миллиона человек. Хорошая динамика наблюдалась и в начале этого года.

Однако пандемия коронавируса остановила поток туристов. Надеемся, что после завершения пандемии и открытия границ поездки российских туристов в нашу страну возобновятся. Потому что россияне чувствуют себя здесь комфортно, в привычной обстановке, не испытывают трудностей, связанных с языковым барьером. И не секрет, что туристы едут не только посмотреть достопримечательности и попробовать национальную кухню, они едут туда, где им безопасно, комфортно, где они чувствуют себя как дома.

23 ноября прошлого года на Выставке достижений народного хозяйства в Москве состоялось открытие после капитальной реставрации павильона "Азербайджан". Открытие павильона "Азербайджан" на ВДНХ после реставрации стало еще одним проявлением дружеского характера отношений между нашими странами", - рассказал президент.