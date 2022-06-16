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Ильхам Алиев: Наше видение Кавказа – это сотрудничество и интеграция

Ильхам Алиев: Наше видение Кавказа – это сотрудничество и интеграция "Наше видение Кавказа – это сотрудничество, интеграция и мир в регионе".
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 11:05
Ильхам Алиев: Наше видение Кавказа – это сотрудничество и интеграция

"Наше видение Кавказа – это сотрудничество, интеграция и мир в регионе".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IX Глобального Бакинского форума.

"Азербайджан уже внес свои предложения, чтобы сделать первый шаг, в этом направлении, и обсудили этот вопрос с грузинской стороной. Грузинское правительство поддерживает идею проведения трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Армении в Грузии, чтобы начать диалог. К сожалению, армянская сторона отказывается. И я не знаю, какова причина, не могу найти ни одного веского объяснения этому.

Насколько я знаю, было также предложение от одного из европейских институтов, и снова поступил отказ. Если Армения не хочет мира, то что же она хочет? Если новой войны, то это будет иметь катастрофические последствия для них", - заявил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Bizim Qafqaza baxışımız regionda əməkdaşlıq, inteqrasiya və sülhdür”

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