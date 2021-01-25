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Президент: Наше сотрудничество по Худаферинскому водохранилищу находится в очень активной фазе

Президент: Наше сотрудничество по Худаферинскому водохранилищу находится в очень активной фазе "Как вы знаете, во время поездки на территорию Худаферин я назвал эту границу границей дружбы. Это - именно граница дружественных и братских народов".
Внешняя политика
25 января 2021 г. 19:00
Президент: Наше сотрудничество по Худаферинскому водохранилищу находится в очень активной фазе
Ильхам Алиев

"Как вы знаете, во время поездки на территорию Худаферин я назвал эту границу границей дружбы. Это - именно граница дружественных и братских народов".

Как сообщает Report, об этом 25 января в ходе приема министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Новые возможности, связанные с новой ситуацией в регионе, безусловно, открывают широкие двери для сотрудничества для частных инвесторов, а также государственных структур. В настоящее время на стадии обсуждения находятся новые транспортные связи. Несомненно, наше сотрудничество по Худаферинскому водохранилищу и дальнейшие планы по строительству электростанции уже находятся в очень активной фазе. Надеюсь, что в предстоящие несколько лет мы сможем завершить этот проект и обеспечить обе стороны новым производством электроэнергии", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Xudafərin su anbarı ilə bağlı əməkdaşlığımız çox aktiv fazadadır”

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