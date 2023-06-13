Ильхам Алиев: Наша совместная деятельность с Турцией еще больше увеличит нашу силу как в регионе, так и в мире

Ильхам Алиев: Наша совместная деятельность с Турцией еще больше увеличит нашу силу как в регионе, так и в мире

В современном мире на первый план выходит фактор силы. К сожалению, международное право не работает.

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В современном мире на первый план выходит фактор силы. К сожалению, международное право не работает. Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 13 июня во время заявления для прессы после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе. Глава государства подчеркнул, что мы увидели это во время 30-летней оккупации, когда переговоры и обсуждения не давали никаких результатов, и именно наша сила привела к результатам. "Поэтому работа, которая будет проводиться в направлении совместных действий, еще больше укрепит наши силы как в регионе, так и в мире", - отметил президент Ильхам Алиев. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке President Ilham Aliyev: 'Our joint activity with Türkiye will multiply our strength both in the region and the world'