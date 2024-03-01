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Ильхам Алиев: Наша готовность провести СОР29 является демонстрацией нашей "зеленой" повестки дня

Ильхам Алиев: Наша готовность провести СОР29 является демонстрацией нашей "зеленой" повестки дня В своем выступлении на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, прошедшей в Баку 1 марта, президент Ильхам Алиев также отметил в
Внешняя политика
1 марта 2024 г. 14:38
Ильхам Алиев: Наша готовность провести СОР29 является демонстрацией нашей зеленой повестки дня

В своем выступлении на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, прошедшей в Баку 1 марта, президент Ильхам Алиев также отметил важность проведения конференции COP29 в Азербайджане в этом году.

Как сообщает Report, глава государства подчеркнул, что как только было принято соответствующее решение Азербайджан начал подвергаться нападкам со стороны различных неправительственных организаций и средств массовой информации.

"Наше желание провести это глобальное мероприятие по изменению климата демонстрирует нашу волю. За это нас нужно хвалить, а не нападать на нас. Мы не сделали ничего плохого. Но как только решение было принято, сразу же последовала скоординированная, консолидированная и очень несправедливая атака на нас. В предыдущие годы было много нападок на Азербайджан, мы к этому привыкли, мы можем себя защитить. Хочу лишь сообщить вам, что единогласное решение о проведении COP29 в Азербайджане является знаком уважения международного сообщества к нашей стране. Наше желание провести это мероприятие и внести свой вклад в это дело является демонстрацией нашей "зеленой" повестки дня", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: ‘Hosting COP29 is a sign of our willingness to contribute our green agenda’
Версия на азербайджанском языке Prezident: COP29-a ev sahibliyi etmək və bu işə töhfə vermək istəyimiz yaşıl gündəliyimizi nümayiş etdirir

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