О нас

Ильхам Алиев: Наша экономика развивалась в позитивном русле даже в гораздо более сложной геополитической ситуации

Ильхам Алиев: Наша экономика развивалась в позитивном русле даже в гораздо более сложной геополитической ситуации Наша экономика развивалась в позитивном русле. И в гораздо более сложной геополитической ситуации, даже во времена оккупации наша экономика росла. Сейчас же, когда мы полностью восстановили свою территориальную целостность и суверенитет, мы проводим масшт
Внешняя политика
9 декабря 2023 г. 10:21
Ильхам Алиев: Наша экономика развивалась в позитивном русле даже в гораздо более сложной геополитической ситуации

Наша экономика развивалась в позитивном русле. И в гораздо более сложной геополитической ситуации, даже во времена оккупации наша экономика росла. Сейчас же, когда мы полностью восстановили свою территориальную целостность и суверенитет, мы проводим масштабные экономические реформы, которые позволяют аккумулировать больше средств в нашем бюджете. Мы провели очень успешные реформы в области таможенного и налогового администрирования. Мы создали корпоративную систему управления во всех наших государственных компаниях, и мы видим пользу от этого.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу Euronews.

Подчеркнув, что проекты по строительству линий коммуникации принесут немалые доходы, глава государства сказал: "Я уже отметил транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад, по которым мы ожидаем транспортировку десятков миллионов тонн грузов, то есть дополнительного пересечения территории Азербайджана в разных направлениях. А это значит занятость, это значит дополнительные средства и геополитическое значение Азербайджана. Если Вы посмотрите на карту нашего региона, Евразии, то увидите, что все основные транспортные пути проходят через нашу территорию. Мы построили самую современную транспортную инфраструктуру, что создаст дополнительные возможности. Плюс освобожденные территории Карабаха и Восточного Зангезура, куда мы планируем переселить сотни тысяч бывших вынужденных переселенцев. Это тоже станет дополнительным стимулом. Поэтому, честно говоря, я не вижу никаких потенциальных рисков ни в экономической, ни в какой-либо другой сфере нашей страны".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Our economic development was so far very positive, even in a much more complicated geopolitical situation
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bizim iqtisadi inkişafımız hətta daha mürəkkəb geosiyasi vəziyyətdə belə müsbət olub"

Самое читаемое

Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
2 декабря 2023 г. 12:10
В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
ФотоВ Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
3 декабря 2023 г. 09:07
Ливерпуль вырвал победу у Фулхэма, забив в концовке два мяча за минуту
"Ливерпуль" вырвал победу у "Фулхэма", забив в концовке два мяча за минуту
3 декабря 2023 г. 21:06
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
6 декабря 2023 г. 12:44
Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
ФотоДелегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
7 декабря 2023 г. 10:32
Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
ФотоГенералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
7 декабря 2023 г. 16:23
Танкер Президент Гейдар Алиев возвращен в эксплуатацию после ремонта
Танкер "Президент Гейдар Алиев" возвращен в эксплуатацию после ремонта
4 декабря 2023 г. 15:27
Законных представителей предупредили об обязательной диспансеризации детей
Законных представителей предупредили об обязательной диспансеризации детей
4 декабря 2023 г. 18:25
СМИ: Запад стремится сформировать антироссийский парламент в Армении
СМИ: Запад стремится сформировать антироссийский парламент в Армении
5 декабря 2023 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi