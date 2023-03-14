Ильхам Алиев: Наша цель - полностью охватить системой водоснабжения территорию страны

Наша цель - полностью охватить системой водоснабжения территорию страны.

Наша цель - полностью охватить системой водоснабжения территорию страны.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

"Мы сейчас реализуем проекты во многих городах, где все еще требуется модернизация систем водоснабжения и канализации. Наша цель — полностью охватить системой снабжения питьевой водой территорию страны", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что сделать это будет трудно, учитывая большой объем работы. "Но у нас также будут планы по проведению структурных реформ в области управления водными ресурсами. Время для этого пришло. Сейчас правительство оценивает различные варианты, чтобы применить современные технологии в отношении распределения воды, особенно ныне, когда воды с каждым годом становится все меньше. Мы это видим. К сожалению, как я уже сказал, Каспийское море мелеет. Также мелеют воды в трансграничных реках и реках, берущих начало в Азербайджане. Управление водными ресурсами, в частности, эффективное управление водой, безусловно, будет одним из наших приоритетов на ближайшие годы", - сказал президент Ильхам Алиев.