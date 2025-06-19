Ильхам Алиев: Народ Азербайджана воспринял трагедию 6 февраля как свою собственную

Народ Азербайджана воспринял трагедию 6 февраля как свою собственную

Азербайджанский народ воспринял эту трагедию - землетрясение, произошедшее 6 февраля 2023 года, - как собственную трагедию.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия "Азербайджанского квартала" в турецком городе Кахраманмараш.

"С первого дня десятки тысяч азербайджанцев пришли в пункты сбора гуманитарной помощи в Баку, различных городах Азербайджана, чтобы выполнить свой братский долг, и начали оказывать братскую помощь", - отметил глава государства.