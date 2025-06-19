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Ильхам Алиев: Народ Азербайджана воспринял трагедию 6 февраля как свою собственную

Ильхам Алиев: Народ Азербайджана воспринял трагедию 6 февраля как свою собственную Народ Азербайджана воспринял трагедию 6 февраля как свою собственную
Внешняя политика
19 июня 2025 г. 16:42
Ильхам Алиев: Народ Азербайджана воспринял трагедию 6 февраля как свою собственную

Азербайджанский народ воспринял эту трагедию - землетрясение, произошедшее 6 февраля 2023 года, - как собственную трагедию.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия "Азербайджанского квартала" в турецком городе Кахраманмараш.

"С первого дня десятки тысяч азербайджанцев пришли в пункты сбора гуманитарной помощи в Баку, различных городах Азербайджана, чтобы выполнить свой братский долг, и начали оказывать братскую помощь", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: The people of Azerbaijan regarded the February 6 tragedy as their own

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