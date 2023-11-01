Ильхам Алиев: Народ Азербайджана, страдавший от 30-летней оккупации, хорошо понимает чувства алжирского народа

Народ Азербайджана, страдавший от тридцатилетней оккупации, хорошо понимает чувства алжирского народа. Рад, что сегодня отношения между нашими странами, которые связаны друг с другом традиционными узами дружбы и братства, динамично развиваются. В то же вр

Народ Азербайджана, страдавший от тридцатилетней оккупации, хорошо понимает чувства алжирского народа. Рад, что сегодня отношения между нашими странами, которые связаны друг с другом традиционными узами дружбы и братства, динамично развиваются. В то же время вызывает удовлетворение наша взаимовыгодная совместная деятельность в многосторонней плоскости.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну по случаю 1 Ноября - Дня Революции.

Передав от своего имени и от имени народа Азербайджана Абдельмаджиду Теббуну и братскому народу Алжира самые искренние поздравления, глава государства добавил: "Этот знаменательный день, когда Ваш народ начал освободительную борьбу против беспощадной колониальной политики, является одной из самых славных страниц в полной героизма истории Алжира. Алжирский народ, который на протяжении более чем ста лет подвергался гнету и массовому насилию, столкнулся с немыслимой жестокостью, преступлениями против человечности, обрел независимость ценой жизни полутора миллионов шехидов и тем самым продемонстрировал всему миру несокрушимость воли, непобедимость, стойкость и стремление к свободе".

Президент Азербайджана выразил уверенность, что межгосударственные отношения и плодотворное сотрудничество двух стран, основанные на взаимном доверии и поддержке, совместными усилиями и впредь будут успешно развиваться и расширяться в интересах азербайджанского и алжирского народов.