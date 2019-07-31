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Ильхам Алиев направил президенту Швейцарской Конфедерации поздравительное письмо

Ильхам Алиев направил президенту Швейцарской Конфедерации письмо

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Швейцарской Конфедерации Ули Мауреру поздравительное письмо. 

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны.

Убежден, что азербайджано-швейцарские связи, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Швейцарии – постоянного мира и благополучия".

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