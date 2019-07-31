Ильхам Алиев направил президенту Швейцарской Конфедерации поздравительное письмо

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Швейцарской Конфедерации Ули Мауреру поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны.

Убежден, что азербайджано-швейцарские связи, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Швейцарии – постоянного мира и благополучия".