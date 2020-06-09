Ильхам Алиев направил президенту Португалии поздравительное письмо

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Португальской Республики Марселу Ребелу ди Соузе.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Португальской Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Португалии – постоянного благополучия".