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Ильхам Алиев направил президенту Португалии поздравительное письмо

Ильхам Алиев направил президенту Португалии поздравительное письмо

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Португальской Республики Марселу Ребелу ди Соузе.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Португальской Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Португалии – постоянного благополучия".

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