Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту России

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый Владимир Владимирович,
Примите мои искренние поздравления по случаю переизбрания на пост Президента Российской Федерации.
Ваша убедительная победа на выборах свидетельствует о высоком доверии и активной поддержке россиянами проводимого Вами курса, направленного на укрепление государственности, устойчивого социально-экономического развития и рост благосостояния населения страны.
С удовлетворением хотел бы отметить, что отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией отличаются стабильностью своего развития. Отрадно, что сегодня эти отношения, опираясь на многовековые традиции дружбы и добрососедства между нашими народами, успешно расширяются и укрепляются в духе союзнического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества, наполняясь все новым содержанием.
Убежден, что наши совместные усилия и впредь будут направлены на углубление азербайджано-российского всестороннего партнерства, реализацию актуальных задач двусторонней повестки, обеспечение плодотворного взаимодействия во всех областях во имя процветания наших стран и народов.
Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья и благополучия и успехов в Вашей государственной деятельности во имя процветания дружественной России".