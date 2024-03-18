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Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту России

Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту России Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю победы на выборах, сообщает Report.
Внешняя политика
18 марта 2024 г. 13:49
Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту России

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Примите мои искренние поздравления по случаю переизбрания на пост Президента Российской Федерации.

Ваша убедительная победа на выборах свидетельствует о высоком доверии и активной поддержке россиянами проводимого Вами курса, направленного на укрепление государственности, устойчивого социально-экономического развития и рост благосостояния населения страны.

С удовлетворением хотел бы отметить, что отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией отличаются стабильностью своего развития. Отрадно, что сегодня эти отношения, опираясь на многовековые традиции дружбы и добрососедства между нашими народами, успешно расширяются и укрепляются в духе союзнического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества, наполняясь все новым содержанием.

Убежден, что наши совместные усилия и впредь будут направлены на углубление азербайджано-российского всестороннего партнерства, реализацию актуальных задач двусторонней повестки, обеспечение плодотворного взаимодействия во всех областях во имя процветания наших стран и народов.

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья и благополучия и успехов в Вашей государственной деятельности во имя процветания дружественной России".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev sends congratulatory letter to Vladimir Putin
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Rusiya Prezidentinə təbrik məktubu göndərib

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