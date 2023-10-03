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Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кореи

Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кореи Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю.
Внешняя политика
3 октября 2023 г. 12:47
Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кореи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Республики Корея.

Дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Кореей имеют добрые традиции. Нас радуют динамика развития наших межгосударственных связей, расширение представляющего взаимный интерес сотрудничества.

Корейские компании на протяжении долгих лет весьма успешно работают в Азербайджане. Компании, представляющие Вашу страну, могут внести вклад в работы по восстановлению и реконструкции наших освобожденных от оккупации земель производимыми ими передовыми и современными технологиями. Верю, что, пользуясь имеющимися возможностями, мы совместными усилиями и впредь будем углублять обладающие большим потенциалом отношения и плодотворное сотрудничество.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественной Республике Корея - постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev sends congratulatory letter to President of Korea
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Koreya Prezidentinə təbrik məktubu göndərib

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