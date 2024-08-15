О нас

Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Конго

Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Конго Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
Внешняя политика
15 августа 2024 г. 11:26
Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Конго

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин президент,

По случаю национального праздника - Дня независимости Республики Конго от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице Ваш народ, передаю наилучшие пожелания.

Сегодня динамика развития азербайджано-конголезских отношений вызывает удовлетворение. Ваш визит в Азербайджан в апреле придал новый импульс отношениям дружбы и сотрудничества между нашими странами. В то же время недавний визит назначенного президента COP29 в Конго является наглядным примером партнерства наших стран в сфере борьбы с изменением климата.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений между Азербайджаном и Конго в русле дружбы в интересах наших народов, продолжения нашего плодотворного сотрудничества в многосторонних форматах, в том числе в рамках COP29, которая будет организована в Баку.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, народу Конго - постоянного благополучия и процветания".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President of Azerbaijan congratulates his Congolese counterpart
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti konqolu həmkarını təbrik edib

Самое читаемое

В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
10 августа 2024 г. 15:46
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода
14 августа 2024 г. 13:19
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
10 августа 2024 г. 13:04
Испанская Барселона подписала вратаря молодежной сборной Азербайджана
ФотоИспанская "Барселона" подписала вратаря молодежной сборной Азербайджана
11 августа 2024 г. 01:18
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского боксера с серебряной медалью Олимпиады
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского боксера с серебряной медалью Олимпиады
10 августа 2024 г. 09:57
Минздрав РФ раскрыл число пострадавших в Курской области
Минздрав РФ раскрыл число пострадавших в Курской области
8 августа 2024 г. 22:20
В Турции открылся новый международный аэропорт Чукурова
В Турции открылся новый международный аэропорт Чукурова
10 августа 2024 г. 19:04
Названо число иностранцев, подавших заявки на постоянное проживание в Азербайджане
Названо число иностранцев, подавших заявки на постоянное проживание в Азербайджане
14 августа 2024 г. 13:03
Завтра в некоторых регионах Азербайджана ветер усилится
Завтра в некоторых регионах Азербайджана ветер усилится
14 августа 2024 г. 09:59
Национальная гидрометеорологическая служба обратилась к населению в связи с продолжающейся непогодой
Национальная гидрометеорологическая служба обратилась к населению в связи с продолжающейся непогодой
13 августа 2024 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi