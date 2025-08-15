Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Конго

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Конго Дени Сассу-Нгессо.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Конго Дени Сассу-Нгессо.

Как сообщает "Report", в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 65-й годовщины независимости Республики Конго.

Отрадно, что отношения между Азербайджаном и Конго развиваются по восходящей линии и наполняются новым содержанием. Два Ваших визита в нашу страну в прошлом году придали значительный импульс расширению сотрудничества.

Дружеские отношения, сложившиеся в настоящее время между Азербайджаном и Конго, создали благоприятную почву и возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления отношений между Азербайджаном и Конго, углубления нашего сотрудничества на двусторонней и многосторонней основе.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, народу Конго – постоянного благополучия и процветания".