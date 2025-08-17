Президент Ильхам Алиев поздравил своего индонезийского коллегу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Индонезийской Республики Прабово Субианто.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице Ваш дружественный народ с национальным праздником - Днем независимости Республики Индонезия, передаю самые теплые пожелания.

Динамика развития азербайджано-индонезийских отношений в последнее время, наше сотрудничество как в двустороннем порядке, так и в рамках многосторонних структур вызывают удовлетворение. Хотел бы особо отметить плодотворное сотрудничество наших стран в рамках Движения неприсоединения, ООН, Организации исламского сотрудничества, D-8 и других международных институтов.

Мы придаем большое значение всестороннему развитию построенных на прочном фундаменте отношений между Азербайджаном и Индонезией, которые основаны на взаимном уважении и доверии. В настоящее время сформировались благоприятная основа и возможности для развития нашего взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической, культурной, туристической и других сферах. Считаю, что, используя имеющиеся возможности, мы сможем добиться расширения нашей двусторонней повестки дня.

Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление дружественных отношений между нашими странами, полное использование потенциала взаимодействия, углубление плодотворного сотрудничества в рамках международных структур.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Индонезии - постоянного благополучия и процветания".