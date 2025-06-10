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Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Польши

Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Польши Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Польши Каролю Навроцкому.
Внешняя политика
10 июня 2025 г. 15:51
Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Польши

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Польши Каролю Навроцкому.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Навроцкий,

Искренне поздравляю Вас с избранием на должность президента Республики Польша.

Дружественные связи и сотрудничество между Азербайджаном и Польшей имеют добрые традиции. Верю, что мы будем прилагать совместные усилия на пути укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, на благо наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Польши".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev sends congratulatory letter to Poland's newly elected president
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Polşanın yeni seçilmiş Prezidentini təbrik edib

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