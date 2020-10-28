Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану

Ваша решительная и однозначная позиция в связи с армяно-азербайджанским конфликтом, поддержка без колебаний нашего правого дела, являясь наглядным примером солидарности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Мой дорогой Брат,

От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице братский турецкий народ с 29 октября – Днем Республики и передаю самые добрые пожелания.

Мы всегда с глубоким удовлетворением отслеживаем достижения Турецкой Республики, радуемся ее успехам, как своим. В последние годы Ваша братская страна, демонстрируя всестороннее развитие в политической, экономической, военной, технологической сферах, превратилась в центр силы, проводящий независимую политику в мировом масштабе. Вам лично принадлежат неповторимая роль и неоценимые заслуги во всех этих достижениях. Большие вера и доверие, с которыми относится к Вам Ваш братский народ, служат самой высокой оценкой политике, осуществляемой Вами во имя благосостояния страны.

Благодаря нашим совместным усилиям азербайджано-турецкое единство и стратегическое союзничество, исходящие из воли и общих национально-духовных ценностей двух народов, находятся сегодня на самом высоком уровне. Эти дружественные и братские отношения, не имеющие аналога в мире, стали важным фактором, служащим миру, безопасности и сотрудничеству в регионе, направляющем политические и экономические процессы.

Ваша решительная и однозначная позиция в связи с армяно-азербайджанским конфликтом, поддержка без колебаний нашего правого дела, являясь наглядным примером солидарности, представляет огромную ценность для нашего народа. Азербайджан, в свою очередь, также находится рядом с братской Турцией во всех вопросах.

Убежден, что нерушимое азербайджано-турецкое единство и братство, как самое большое наше наследие для грядущих поколений, и впредь будут развиваться по восходящей и укрепляться в соответствие с лозунгом "Одна нация, два государства".

В этот праздничный день разделаю Вашу радость, желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а братскому народу Турции – постоянного процветания и благополучия".