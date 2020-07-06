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Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Эрдогану

Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Эрдогану Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
Внешняя политика
6 июля 2020 г. 16:47
Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент, 

Дорогой Брат.

Благодарю Вас за Ваше письмо от 5 июля 2020 года.

Я также, в свою очередь, выражаю глубокие соболезнования семьям и близким скончавшихся от коронавируса нового вида в братской Турции, желаю, чтобы Всевышний ниспослал исцеления зараженным вирусом.

Деятельность правительства под Вашим руководством на национальном и международном уровне в борьбе с пандемией коронавируса, с которой столкнулось человечество, заслуживает одобрения.

Как и во всех сферах, Азербайджан и Турция и в борьбе с COVID-19 демонстрируют солидарность под лозунгом «Мы – одна нация, два государства». Уверен, что совместными усилиями мы преодолеем коронавирусную беду.

В этой связи от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам глубокую признательность за гуманитарную помощь, направленную братской Турецкой Республикой. Это является очередным наглядным примером братских и дружеских отношений между нашими странами.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Турции – постоянного благосостояния, мира и спокойствия".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğana məktub ünvanlayıb

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