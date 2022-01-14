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Президент Ильхам Алиев направил письмо Эрдогану

Президент Ильхам Алиев направил письмо Эрдогану Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту Турции Редепу Тайипу Эрдогану
Внешняя политика
14 января 2022 г. 09:11
Президент Ильхам Алиев направил письмо Эрдогану
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Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат,

Сердечно поздравляю Вас и братский турецкий народ по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, передаю самые искренние пожелания.

Установление 14 января 1992 года дипломатических связей с братской Турцией стало знаменательным событием в истории Азербайджанской Республики. Турция первой признала Азербайджан, который во второй раз в ХХ веке обрел независимость, и установила с ним дипломатические отношения, что навечно запечатлелось в национальной памяти нашего народа как пример истинного братства и солидарности.

С чувством большой гордости хочу отметить, что за минувший период азербайджано-турецкие отношения прошли грандиозный путь развития. С честью и с поднятой головой выйдя из исторических испытаний, наши страны подтвердили и сохранили приверженность духу лозунга “Одна нация, два государства”.

Наши межгосударственные отношения, построенные на такой прочной основе, как переходящие из века в век единство, братство и дружба двух народов, сегодня находятся на высочайшем уровне. Нас радуют как взаимовыгодное сотрудничество наших братских стран в политической, экономической, торговой, культурной, энергетической, военной, технологической и других сферах, так и успешное взаимодействие в рамках международных институтов. Реализованные нами гигантские энергетические, транспортные, инфраструктурные проекты являются реальным торжеством наших общих инициатив и совместных усилий. Несравненные успехи, достигнутые нами на основе двустороннего сотрудничества, вносят вклад в прогресс наших стран, благосостояние двух народов, установление спокойствия и стабильности в нашем регионе.

Подписание в июне прошлого года в городе Шуша, являющемся древним культурным центром всего тюркского мира, Декларации о союзнических отношениях стало важным историческим шагом, еще раз подтверждающим наше нерушимое единство. Определив концептуальные направления развития азербайджано-турецких связей, этот документ заложил основу нового этапа, открывающего путь к нашим будущим совместным успехам.

Дорогой Брат,

Вам принадлежат неоценимые заслуги в развитии и укреплении азербайджано-турецких отношений, союзничества, являющихся прекрасным примером дружбы и братства, не имеющих аналога в мире. Решительная и однозначная позиция, которую Вы всегда демонстрировали в вопросе обеспечения территориальной целостности Азербайджана, уверенная поддержка, которую Вы оказывали нашему правому делу, всегда воодушевляли нас и придавали дополнительные силы. Азербайджанский народ никогда не забудет моральной поддержки и солидарности, продемонстрированных лично Вами, Турецкой Республикой, Вашим братским народом с первых часов и до последних минут 44-дневной Отечественной войны. И сегодня мы плечом к плечу с Турцией движемся вперед в деле капитальной реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации земель, что вызывает глубокое удовлетворение. Мы тоже в свою очередь всегда и во всех вопросах и впредь будем находиться рядом с братской Турцией.

Уверен, что образцовые азербайджано-турецкое единство и братство, являющиеся реальностью сегодняшнего дня и источником гордости наших народов, останутся грядущим поколениям как стратегическая дорожная карта, как вечное и нерушимое наследие.

Еще раз сердечно поздравляю Вас с этой знаменательной исторической годовщиной, желаю крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому турецкому народу – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev sends letter to Turkish President Erdogan
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Ərdoğana təbrik məktubu göndərib

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