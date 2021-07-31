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Ильхам Алиев направил письмо президенту Швейцарии

Ильхам Алиев направил письмо президенту Швейцарии Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелену.
Внешняя политика
31 июля 2021 г. 17:10
Ильхам Алиев направил письмо президенту Швейцарии
Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелену.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны.

Верю, что мы и впредь будем продолжать усилия на пути дальнейшего расширения азербайджано-швейцарских связей, развития традиционных отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Швейцарской Конфедерации - постоянного процветания".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan sends letter to his Swiss counterpart
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev İsveçrə Prezidentinə məktub göndərib 

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