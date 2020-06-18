Президент направил письмо новоизбранному председателю Генассамблеи ООН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному председателю Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Волкану Бозкыру.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин Бозкыр,
Сердечно поздравляю Вас с избранием накануне 75-летнего юбилея Организации Объединенных Наций на должность председателя Генеральной Ассамблеи.
Избрание в истории системы ООН представителя братской Турецкой Республики на столь высокий пост чрезвычайно радует нас.
Азербайджанская Республика и как член ООН, и как действующий председатель Движения неприсоединения готова тесно сотрудничать с Вами, всесторонне расширять наши связи.
Уверен, что Ваш профессионализм и многолетний опыт в области дипломатии внесут важный вклад в выполнение задач, стоящих перед Генеральной Ассамблеей, послужат развитию мультилатерализма в мире.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, успехов в предстоящей ответственной работе".