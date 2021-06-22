Ильхам Алиев направил письмо генеральному секретарю ООН

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришу.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин Генеральный секретарь,
Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на должность Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.
Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций имеет особое значение для Азербайджанской Республики. Как член Организации Объединенных Наций и как действующий председатель Движения неприсоединения, Азербайджан поддерживает борьбу организации с глобальными вызовами, ее активную позицию по вопросам, беспокоящим мировое сообщество, и продолжит вносить свой вклад в это дело.
Уверен, что Ваша дальнейшая деятельность и впредь будет служить укреплению роли ООН как важного инструмента в сохранении мира и безопасности на планете, поощрении международного сотрудничества.
Еще раз передаю Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в ответственной работе".