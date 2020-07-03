Ильхам Алиев направил письмо Дональду Трампу

"В это сложное время азербайджанский народ солидарен с американским народом"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь дружественный американский народ с 4 июля – Днем независимости.

Между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки уже около 30 лет существуют успешные отношения сотрудничества. В эти годы американские компании сыграли важную роль в развитии энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий и других важных сфер в нашей стране.

Одновременно наши страны наладили образцовое сотрудничество в области укрепления международной безопасности и борьбы с терроризмом. Уверен, что совместными усилиями отношения дружбы и партнерства между Азербайджаном и США будут расширяться и дальше.

Надеемся, что Соединенные Штаты Америки как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ будут наращивать усилия, направленные на скорейшее справедливое урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе резолюций Совета Безопасности ООН, принципов Хельсинкского заключительного акта в рамках территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана.

В это сложное время, когда мир столкнулся с пандемией COVID-19, хочу еще раз отметить, что азербайджанский народ солидарен с американским народом.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Соединенным Штатам Америки – постоянного благополучия".