Ильхам Алиев направил обращение участникам проходящей в Баку международной конференции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

Как сообщает Report, в тексте обращения говорится:

"Уважаемые участники конференции,

Уважаемые дамы и господа,

Приветствую вас по случаю открытия международной конференции на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость". Осуждение, к сожалению, все еще продолжающейся в XXI веке политики колониализма и проведение системной и последовательной работы, направленной на ее устранение представителями 14 стран из различных континентов, а также территорий, ведущих борьбу за справедливость и их сформирование является отрадным.

Как вам известно, четыре года назад, 25 октября 2019 года Азербайджанская Республика при единогласной поддержке стран Движения Неприсоединения приняла председательство в Движении. Служащее пропаганде общечеловеческих ценностей Движение Неприсоединения, объединяя 120 стран, является самым большим после Генеральной Ассамблеи ООН политическим институтом, в котором представлены государства мира.

Когда Азербайджан принял председательство в Движении Неприсоединения, я заявил, что построю свои приоритеты и деятельность на исторических Бандунгских принципах. А одним из вопросов, обсуждаемых на Бандунгской конференции, была борьба против колониализма. Участники Бандунгской конференции отметили, что "подчинение народов иностранному закабалению, господству и эксплуатации представляет собой отрицание основных прав человека, что противоречит Уставу Организации Объединенных Наций и мешает содействию международному миру и сотрудничеству. Колониализм во всех его проявлениях представляет собой зло, которое надлежит быстро пресечь".

Азербайджан крайне обеспокоен продолжением в XXI веке колониализма и нарастанием тенденций его новых проявлений. Несмотря на то, что с Бандунгской конференции прошло около 70 лет, есть страны, которые все еще продолжают колониализм. Одной и первой из этих стран является Франция.

В целом, большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества было совершенно именно Францией. Оккупировавшая десятки стран в Африке, Юго-Восточной Азии, Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, расхищавшая их богатства, на протяжении долгих лет державшая их народы в рабстве, Франция совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечества, французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей за их этническую и религиозную принадлежность.

В течение 30 лет в ХХ веке Францией были проведены около 200 ядерных испытаний во Французской Полинезии, а в течение 6 лет – 17 ядерных испытаний в Алжире. Народы Полинезии и Алжира и сегодня ощущают тяжелые последствия этих ядерных испытаний. В соответствии с призывами многих организаций необходимо оценить ущерб, нанесенный ядерными испытаниями, и Франция должна выплатить соответствующие компенсации.

В период 132-летней оккупации Алжира Французским государством было убито более 1,5 миллиона человек, по этой причине эту страну называют страной "1,5 миллиона шехидов ". Масштаб и география массовых убийств, учиненных французской армией, настолько широки, что не поддаются перечислению. Марокко, Тунис, Мали, Джибути, Нигерия, Чад, Сенегал, Вьетнам, Коморские острова, Гаити и другие страны и сегодня ощущают тяжелые последствия этой оккупации.

В документе под названием "Франция, Руанда и геноцид против тутси (1990-1994)", переданном Президенту Франции 26 марта 2021 года состоящей из историков "Ответственной Комиссией по отчету о роли Франции в геноциде племени тутси в Руанде", было подчеркнуто, что Франция несет большую ответственность за убийство более 800 тысяч представителей племени тутси в Руанде.

Франция также является одной из стран, использовавших наибольшее количество мин в мире. Только на территории Алжира было заложено более 5 миллионов мин. В результате Алжир, как и Азербайджан, занимает одно из первых мест в мире среди стран, наиболее пострадавших от взрывов мин. В этом списке после Франции идет ее близкий союзник Армения. В результате мин, заложенных Арменией на оккупированных ею азербайджанских территориях, только за последние три года около 340 азербайджанцев стали жертвами мин. Среди них есть и гражданские лица. Одной из причин, тесно связывающих эти две страны друг с другом, является их опыт занятия минным террором.

В Музее человека в Париже хранятся и демонстрируются 18 тысяч черепов бойцов, убитых в колониальных войнах в XIX веке. Среди них есть и черепа алжирских бойцов. Франция все еще не полностью выполняет требования Алжира вернуть эти черепа. В XXI веке у очень немногих государств можно встретить такое мышление.

С веками это мышление не изменилось, поэтому и сегодня продолжаются новые позорные методы колониализма Франции. Собравшиеся на этой конференции народы заморских территорий многие годы ведут борьбу за независимость. Франция, которая не может отказаться от истории колониализма, не уважает права и мечты народов о свободе, проживающих в заморских общинах и территориях за пределами Европы, на Тихом и Атлантическом океанах, всячески препятствует реализации их устремлений.

Социальное положение во Французской Гвиане постепенно ухудшается, примерно половина населения находится на пороге нищеты, уровень безработицы с каждым годом растет. Здесь расхищаются природные ресурсы и 90 процентов земель находится в собственности Французского государства.

Мартиника и Гваделупа находятся лицом к лицу с двумя большими катастрофами. Местное население подвергается ассимиляции путем тайного и незаконного заселения. Использование в свое время хлородеконных пестицидов привело к отравлению природных экосистем и населения, местные жители и сегодня испытывают последствия этого, страдая от онкологических заболеваний.

Франция отказывается признать суверенитет Союза Коморских Островов над островом Майотта. Движение Неприсоединения в своих документах постоянно подтверждает неоспоримый суверенитет Союза Коморских Островов над островом Майотта.

Без участия половины населения Новой Каледонии проводится референдум и, таким образом, у народа Новая Каледония отнимается право на независимость.

Франция, не принимающая концепцию этнических меньшинств, запрещает корсиканский язык. ООН расценил это как дискриминацию и нарушение международного права. Проводя лицемерную политику двойных стандартов, Франция в то же время пытается представить себя как защитника национальных меньшинств в нашем регионе.

Параллельно с неоколониалистскими тенденциями, мы также наблюдаем широкий размах во Франции расизма и исламофобии. Некоторые из представленных сегодня здесь лиц подвергаются давлению и дискриминации, расистским нападкам в различной форме. Французское правительство, которое должно вести борьбу с подобными беспокоящими и опасными тенденциями внутри страны, пытается поучать другие государства, вмешиваться во внутренние дела других стран. Недавний вывод французских войск из Мали, Нигера и Буркина-Фасо еще раз продемонстрировал, что проводимая Францией политика беспощадного неоколониализма в Африке обречена на провал. Франция, которой должно быть стыдно за свою колониальную историю, богатую кровавыми преступлениями вместо того, чтобы извиниться за совершенные зверства, говорит о вымышленных этнических чистках в других странах. Эта страна злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН для проведения предвзятой, необъективной политики, занимается геополитическими интригами в различных регионах.

Азербайджан как председатель Движения Неприсоединения поддерживает народы, ведущих борьбу против колониализма и стремящихся к свободе. Ваше участие в Министерском заседании в рамках председательства Азербайджана в Движении Неприсоединения 6 июля 2023 года в Баку, а затем в мероприятии в штаб-квартире Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября и сегодня во вновь проводимом в Баку мероприятии, посвященном особо актуальной для человечества борьбе с колониализмом, его последствиями и неоколониализмом, является наглядным показателем поддержки, оказываемой Азербайджаном, как председателя Движения Неприсоединения, в этом вопросе.

Доведение до мировой общественности темы борьбы с колониализмом посредством всех возможных платформ очень важно. В этом контексте деятельность 4-го Комитета (политические вопросы и вопросы деколонизации) Генеральной Ассамблеи ООН должна быть еще больше активизирована.

Сегодняшняя конференция является благоприятной возможностью для обсуждения вызовов и возможностей, стоящих в глобальной повестке дня борьбы с колониализмом, его последствиями и неоколониализмом. Верю, что обсуждения, которые будут проведены в рамках конференции, послужат мобилизации совместных усилий в борьбе против колониализма, выдвижению новых идей и инициатив во благо человечества и для того, чтобы оставить в наследие будущим поколениям "мир, свободный от колониализма".

Передаю вам наилучшие пожелания, желаю успехов работе конференции".

11:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

Как сообщает Report, текст обращения зачитал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.