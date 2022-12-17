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Ильхам Алиев: Необходимо плодотворно трудиться для достижения поставленных целей

Ильхам Алиев: Необходимо плодотворно трудиться для достижения поставленных целей "Нам необходимо плодотворно трудиться для достижения поставленных целей. Азербайджан, Грузия, Венгрия, Румыния должны работать как единая команда в условиях тесного сотрудничества и координации с Европейским Союзом".
Внешняя политика
17 декабря 2022 г. 15:05
Ильхам Алиев: Необходимо плодотворно трудиться для достижения поставленных целей
Ильхам Алиев

"Нам необходимо плодотворно трудиться для достижения поставленных целей. Азербайджан, Грузия, Венгрия, Румыния должны работать как единая команда в условиях тесного сотрудничества и координации с Европейским Союзом".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на состоявшемся 17 декабря в Бухаресте пленарном заседании в связи с церемонией подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: “Məqsədlərimizə nail olmaq üçün səmərəli surətdə çalışmalıyıq”

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