Ильхам Алиев: Необходимо плодотворно трудиться для достижения поставленных целей

"Нам необходимо плодотворно трудиться для достижения поставленных целей. Азербайджан, Грузия, Венгрия, Румыния должны работать как единая команда в условиях тесного сотрудничества и координации с Европейским Союзом".

"Нам необходимо плодотворно трудиться для достижения поставленных целей. Азербайджан, Грузия, Венгрия, Румыния должны работать как единая команда в условиях тесного сотрудничества и координации с Европейским Союзом".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на состоявшемся 17 декабря в Бухаресте пленарном заседании в связи с церемонией подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".