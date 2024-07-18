Президент прибыл во дворец Бленхейм для участия в Саммите "Европейского политического сообщества"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в Великобритании для участия в 4-ом Саммите "Европейского политического сообщества".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находящийся с визитом в Великобритании, прибыл во дворец Бленхейм в Оксфорде для участия в 4-м Саммите "Европейского политического сообщества".

Как сообщает корреспондент Report из Лондона, главу государства встретил премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кир Стармер.

11:50

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в Великобритании для участия в 4-ом Саммите "Европейского политического сообщества".

Как сообщает корреспондент Report из Лондона, визит осуществляется по приглашению премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кира Стармера.