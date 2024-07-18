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Президент прибыл во дворец Бленхейм для участия в Саммите "Европейского политического сообщества"

Президент прибыл во дворец Бленхейм для участия в Саммите "Европейского политического сообщества" Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в Великобритании для участия в 4-ом Саммите "Европейского политического сообщества".
Внешняя политика
18 июля 2024 г. 12:46
Президент прибыл во дворец Бленхейм для участия в Саммите Европейского политического сообщества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находящийся с визитом в Великобритании, прибыл во дворец Бленхейм в Оксфорде для участия в 4-м Саммите "Европейского политического сообщества".

Как сообщает корреспондент Report из Лондона, главу государства встретил премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кир Стармер.

11:50

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в Великобритании для участия в 4-ом Саммите "Европейского политического сообщества".

Как сообщает корреспондент Report из Лондона, визит осуществляется по приглашению премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кира Стармера.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev visiting Great Britain
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev “Avropa Siyasi Birliyi” 4-cü Zirvə Toplantısının keçiriləcəyi Blenheim sarayına gəlib - YENİLƏNİB

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